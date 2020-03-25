Sinop'ta gazetelerde korona virüsü tedbirleri - Son Dakika
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Sinop'ta gazetelerde korona virüsü tedbirleri

6 saat önce

Sinop'ta yayınlanan 5 günlük gazetenin kendi aralarında belirledikleri takvime göre ve ikinci bir karara kadar bugünden başlayarak dönüşümlü yayımlanacağı açıklandı.

Sinop'ta gazetelerde korona virüsü tedbirleri, System.String[]

Sinop'ta yayınlanan 5 günlük gazetenin kendi aralarında belirledikleri takvime göre ve ikinci bir karara kadar bugünden başlayarak dönüşümlü yayımlanacağı açıklandı.


Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel tarafından yapılan açıklamaya göre Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu ülke genelinde geçerli olmak üzere yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeni ile bir dizi karar alındı. Cemiyet Başkanı Demirel tarafından yapılan açıklamada "Resmi ilan alma hakkına sahip günlük gazetelerin sorunları Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce (BİK) masaya yatırılmış, BİK Yönetim Kurulu da sorunların en aza indirilmesi için geçici bir süre ile uygulanmak üzere çeşitli kararlar almıştır. Kamuoyumuzu yakından ilgilendiren kararların başında yerel günlük gazetelerin kendi aralarında mutabakat belgesi imzalamak ve her gün 2 gazetenin yayınlanması kaydıyla gazetelerin dönüşümlü yayımlayabilecekleri şeklindedir" dedi.


Basın İlan Kurumu'nun kararı sonrası bir araya gelen beş günlük gazetenin imtiyaz sahipleri kendi aralarında belirledikleri 1 aylık takvim uyarınca mutabakat metnini imzalayarak Sinop Valiliği'ne teslim ettiler.


Cengiz Demirel, "Bugünden başlayarak ilimiz merkezinde yayın yapan 5 günlük gazete belirlenen 1 aylık takvime göre dönüşümlü olarak yayınlanacaktır. Basın İlan Kurumu'nun kararı ve Sinop Valiliği'nin onayı ile yürürlüğe giren dönüşümlü yayın konusu geçici olarak uygulanacaktır. Bu sisteme göre günlük olarak 2 gazete yayında olacaktır. Böylece diğer 3 gazetenin personeli yeni tip Kovid-19 salgını süresince haftada birkaç günü evlerinde geçirme olanağına kavuşmuş olacaktır. Günlük iki gazetenin yayını ile halkımızın haber alma hakkı yerine getirilirken risk oranı çok yüksek olan basın mensubu arkadaşlarımızın en azından haftanın bir kaç günü riskten uzak kalması sağlanacaktır. Basın İlan Kurumu ülke genelinde normalleşmeye geçildiğinde yeni bir karar alana kadar sistem devam edecektir. Bu nedenle şimdilik 1 aylık bir takvim belirlenmiştir. Umarız salgın bir an önce gündemimizden çıkar ve gazetelerimiz de normal yayınlarına dönerler" dedi. - SİNOP

Basın İlan Kurumu, Eylül, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:08 Kaynak: İHA

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