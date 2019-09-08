Sinop'ta gece etkili olan sağanakta su basan evlerde temizlik

SİNOP'ta dün gece etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan taşkının ardından belediye ekipleri, vidanjörle kanalizasyonlardaki fazla suyu tahliye ederek, yeni bir baskına karşı önlem aldı. Vatandaşlar da su baskını yaşanan evlerinde temizlik çalışması başlattı.Kentte dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Sağanak sonucu bazı evlerin giriş ve bodrum katlarını da su bastı. Sağanağın gece saatlerinden yeniden etkili olmasıyla, bölgede yol kenarında bulunan Murat Güçer'e ait ev, taşan kanalizasyon sularında nasibini aldı. Su baskını sonucu, evdeki eşyalar zarar gördü. Baskın yaşanan evlerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı. Belediye ekipleri de bazı bölgelerde vidanjörle kanalizasyondaki fazlalık suyu tahliye ederek yeni bir baskına karşı önlemlerini artırdı.'BAKTIK Kİ EVİ SEL ALMIŞ'Evini su basan Murat Güçer (39), baskınların son zamanlarda sıkça meydana gelmesinden ötürü mağdur olduklarını söyleyerek, "Odadan dışarı çıktığımda ayağıma su geldi. Baktık ki evi sel almış. Muhtarı aradım, bizi geçiştirdi, ilgilenmedi. Belediye ekiplerini aradım. Gelen giden olmadı. Birkaç sene önce de böyle olmuştu, valinin de bilgisi var, fakat kimse oralı olmadı. Buraya asfalt yol yapılmıştı, ondan sonra her yağmurda su basmaya başladı. Kimse yardım etmedi, çözüm için uğraşmadı. Evde yatacak yerimiz yok. Dolaplar, yataklar ve eşyalar kullanılamaz hale geldi" dedi.