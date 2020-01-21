Sinop'ta geçen yıl 35 türden 12 bin 75 su kuşu tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta geçen yıl 35 türden 12 bin 75 su kuşu tespit edildi - Son Dakika

Sinop'ta geçen yıl 35 türden 12 bin 75 su kuşu tespit edildi

6 saat önce

Sinop'ta Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) programı kapsamınsa yapılan sayımlarda, geçen yıl 35 farklı türden 12 bin 75 su kuşunun varlıklarını sürdürdüğü tespit edildi.

Sinop'ta geçen yıl 35 türden 12 bin 75 su kuşu tespit edildi, System.String[]

Sinop'ta Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) programı kapsamınsa yapılan sayımlarda, geçen yıl 35 farklı türden 12 bin 75 su kuşunun varlıklarını sürdürdüğü tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü, il genelindeki kuş popülasyonu verilerini basınla paylaştı.

Müdürlük internet sitesinden yapılan açıklamada, her yıl ocak ve şubat aylarında ülke genelinde eş zamanlı olarak su kuşları sayımı yapıldığı vurgulandı.

KOSKS programı çerçevesinde Gerze ilçesi kıyılarından başlanılarak Sarıkum Gölü, Aksaz, Hamsilos, Akliman ile kent merkezi kıyılarında sayımların yapıldığı aktarılan açıklamada, 2019 yılındaki sayımlarda Sinop'ta 35 farklı türden 12 bin 75 su kuşu varlığının bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.


Açıklamada, yeni yılda yapılan sayım sonuçlarının ise ilerleyen tarihlerde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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