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Sinop'ta gerçekleşen hava saldırısına karşı test çalışması, vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika

Sinop'ta gerçekleşen hava saldırısına karşı test çalışması, vatandaşları sokağa döktü

18.09.2021 18:01

Sinop'ta hafta sonu telefonlara gönderilen mesajlarla İkaz ve Alarm Sistemi kurulumunda test çalışmaları başladığı anlatıldı. Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı alarm, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyuruldu. Yapılan anonsta, "Sığınaklara girin" uyarısı yapıldı.

Sinop bu sabah alarm durumuna geçti. İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi kurulumunda test çalışmaları başladı. Hazırlıklar günler öncesinden duyuruldu. Sinop İl Afet Acil Durumu Müdürlüğü ekipleri bugün düğmeye bastı. Düşman hava saldırıları ve KBRN tehlikeleri ile afet ve acil durumlara ilişkin tehlike haberlerini, alarm işaretleri ve anons yayınları olarak halka duyurmak için kurdurulan sistem toplu olarak çaldırıldı.

Hava saldırısına karşı test çalışması, Sinop'u sokağa döktü! Sirenler çaldı, 'Sığınaklara girin' anonsu yapıldı

"PANİK YAPMAYIN"

Telefonlara gönderilen mesajlarda, "Panik yapmayın" denildi. AFAD'dan gelen mesajlarda "Değerli Sinop halkı, ilinizde kurulan siren sisteminin deneme yayınları 18-21 Eylül tarihleri arasında, sesli anonslar ve muhtelif sirenler çaldırılarak yapılacaktır. Lütfen telaşa kapılmayın, panik yapmayın" ifadelerine yer verildi.

"SIĞINAKLARA GİRİN"

Saat 11.30'da tüm şehir alarmın sesini dinledi. Siren sesinden önce yayının deneme olduğu belirten anons, "Sığınaklara girin" uyarısından sonra şöyle devam etti: "Dikkat dikkat, ilimizi ve ilçeleri için hava taarruzu tehlikesini bildiren kırmızı alarm verilmiştir. Acil ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzemelerle derhal sığınaklara veya hazırladığınız sığınma yerlerine girin. Yetkililerden tehlike geçti haberini alıncaya kadar bulunduğunuz yerleri terk etmeyin. Dikkat dikkat, ilimizi ve ilçeleri için hava taarruzu tehlikesini bildiren kırmızı alarm verilmiştir."

Hava saldırısına karşı test çalışması, Sinop'u sokağa döktü! Sirenler çaldı, 'Sığınaklara girin' anonsu yapıldı
Sinop'ta gerçekleşen hava saldırısına karşı test çalışması, vatandaşları sokağa döktü
Sinop'ta gerçekleşen hava saldırısına karşı test çalışması, vatandaşları sokağa döktü

Sinop, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta gerçekleşen hava saldırısına karşı test çalışması, vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta gerçekleşen hava saldırısına karşı test çalışması, vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika
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