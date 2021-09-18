Sinop'ta gerçekleşen hava saldırısına karşı test çalışması, vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika

Sinop bu sabah alarm durumuna geçti. İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi kurulumunda test çalışmaları başladı. Hazırlıklar günler öncesinden duyuruldu. Sinop İl Afet Acil Durumu Müdürlüğü ekipleri bugün düğmeye bastı. Düşman hava saldırıları ve KBRN tehlikeleri ile afet ve acil durumlara ilişkin tehlike haberlerini, alarm işaretleri ve anons yayınları olarak halka duyurmak için kurdurulan sistem toplu olarak çaldırıldı.

"PANİK YAPMAYIN"

Telefonlara gönderilen mesajlarda, "Panik yapmayın" denildi. AFAD'dan gelen mesajlarda "Değerli Sinop halkı, ilinizde kurulan siren sisteminin deneme yayınları 18-21 Eylül tarihleri arasında, sesli anonslar ve muhtelif sirenler çaldırılarak yapılacaktır. Lütfen telaşa kapılmayın, panik yapmayın" ifadelerine yer verildi.

"SIĞINAKLARA GİRİN"

Saat 11.30'da tüm şehir alarmın sesini dinledi. Siren sesinden önce yayının deneme olduğu belirten anons, "Sığınaklara girin" uyarısından sonra şöyle devam etti: "Dikkat dikkat, ilimizi ve ilçeleri için hava taarruzu tehlikesini bildiren kırmızı alarm verilmiştir. Acil ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzemelerle derhal sığınaklara veya hazırladığınız sığınma yerlerine girin. Yetkililerden tehlike geçti haberini alıncaya kadar bulunduğunuz yerleri terk etmeyin. Dikkat dikkat, ilimizi ve ilçeleri için hava taarruzu tehlikesini bildiren kırmızı alarm verilmiştir."