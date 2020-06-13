Sinop'ta gezi tekneleri hizmete başladı

Sinop Gezi Tekneleri Kooperatifi Başkanı Kutlu Altun, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı gezi tekneleri ile ilgili tedbirleri alarak hizmet vermeye başladıklarını açıkladı.



Altun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle sosyal mesafenin de dikkate alınması dolayısıyla teknelerin yüzde 50 kapasite ile çalışacağını söyledi. Bu kapsamda 30 kişilik bir gezi teknesine 15 kişi binebileceğini aktaran Altun, "Daha rahat çalışmak ve hizmet verebilmek amacıyla teknelerimizi ilk gün 7, ikinci gün 6 olmak üzere iki gruba ayırdık. Dezenfektan, hijyen ve temizlik kuralları ile ilgili gerekli tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız gezi tekneleri konusunda rahat olsun" dedi.



Şu anda durgun olan piyasanın kısa sürede hareketleneceğini düşündüklerini dile getiren Altun, "Zorlu süreci en iyi şekilde geçirmek için gerekli adımları attık. Geziye katılacak misafirlerimizin ateşini teknenin dışında ölçeceğiz. Amacımız insanlarımıza güvenli şekilde hizmet verebileceğimiz koşulları sağlamak. Gezi teknelerine binecek vatandaşlarımız, Sinop İskelesi'nden açılıp bir saat boyunca 10 deniz mili gezi karşılığında kişi başı 20 lira ödeyecek" diye konuştu. - SİNOP