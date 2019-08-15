Son Dakika Haberleri: Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu
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Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu

1 saat önce

Sinop'ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu, System.String[]
Sinop'ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Sinop İskelesi'nden tura çıkan gezi teknesi İncedayı mevkisinde karaya oturdu. Sahil güvenlik ekiplerinden yardım istenmesi üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ile kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Botlara alınan vatandaşlar kıyıya getirildi.

Gezi teknesini ise karaya oturduğu yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor. - SİNOP
Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:20 Kaynak: İHA
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