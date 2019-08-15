Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu
1 saat önce
Sinop'ta tura çıkan bir gezi teknesi karaya oturdu.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:43 Kaynak: AA
'ta tura çıkan bir gezi teknesi karaya oturdu.
Alınan bilgiye göre, İskele Meydanı'ndan aldığı yolcularla tura çıkan 15 metre uzunluğundaki bir gezi teknesi, Adabaşı mevkisinde kıyıya yakın bir bölgede karaya oturdu.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.
Tekne personeli ve yolcular bölgede bulunan küçük balıkçı tekneleriyle tahliye edildi.
Ekiplerce tekneyi oturduğu yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Son Dakika! Sahaya atlayan YouTuber serbest bırakıldı HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk