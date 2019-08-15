Son Dakika Haberleri: Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu
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Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu

1 saat önce

Sinop'ta tura çıkan bir gezi teknesi karaya oturdu.

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Sinop'ta tura çıkan bir gezi teknesi karaya oturdu.
Alınan bilgiye göre, İskele Meydanı'ndan aldığı yolcularla tura çıkan 15 metre uzunluğundaki bir gezi teknesi, Adabaşı mevkisinde kıyıya yakın bir bölgede karaya oturdu.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.
Tekne personeli ve yolcular bölgede bulunan küçük balıkçı tekneleriyle tahliye edildi.
Ekiplerce tekneyi oturduğu yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:43 Kaynak: AA
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