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Sinop'ta, gezi teknesi karaya oturdu

48 dakika önce

Sinop'ta, gezi teknesi karaya oturdu (2)KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYORSinop'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sinop'ta, gezi teknesi karaya oturdu (2)
KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Sinop'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları sürüyor. Teknedeki yolcuların tahliyesinin ardından gemi için kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Balıkçı kayıkları ve sahil güvenlik yardımı ile yan yatan teknenin kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, çaba harcıyor.
Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:05 Kaynak: DHA
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