Son Dakika Haberleri: Sinop'ta, gezi teknesi karaya oturdu -2
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Sinop'ta, gezi teknesi karaya oturdu -2

1 saat önce

SİNOP'ta, yolcuları alan kaptanının tura çıktığı gezi teknesi, karaya oturdu.

Sinop'ta, gezi teknesi karaya oturdu -2, System.String[]
SİNOP'ta, yolcuları alan kaptanının tura çıktığı gezi teknesi, karaya oturdu. Yan yatıp, su alan tekne, tahliye edilirken, Sahil Güvenlik ekipleri de kurtarma çalışması başlattı.
Kaptanının iskeleden aldığı yolcularla tura başladığı, 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, kısa süre sonra karaya oturdu. Yan yatan tekne, su almaya başladı. Kaptan, yardım çağrısında bulunurken, tekneyi tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlattı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:57 Kaynak: DHA
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