Sinop'ta gezi teknesi yan yattı, yolcular tahliye edildi -1
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Sinop'ta gezi teknesi yan yattı, yolcular tahliye edildiSinop'ta kıyıya yakın yerde yan yatarak su almaya başlayan gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:35 Kaynak: DHA
'ta gezi teknesi yan yattı, yolcular tahliye edildi
Sinop'ta kıyıya yakın yerde yan yatarak su almaya başlayan gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi. Tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Sinop'ta içerisindeki yolcuları ile denize açılan Kuzey Yıldızı adlı gezi teknesi, kıyıya yakın yerde yan yatmaya başladı. Su almaya başlayan teknedeki yolcular tahliye edilirken, teknenin kaptanı yardım çağrısında bulundu. Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, tekneyi kurtarmak için çalışma başlattı.
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