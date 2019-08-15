Son Dakika Haberleri: Sinop'ta gezi teknesi yan yattı, yolcular tahliye edildi -1
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Sinop'ta gezi teknesi yan yattı, yolcular tahliye edildi -1

16 dakika önce

Sinop'ta gezi teknesi yan yattı, yolcular tahliye edildiSinop'ta kıyıya yakın yerde yan yatarak su almaya başlayan gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi.

Sinop'ta gezi teknesi yan yattı, yolcular tahliye edildi
Sinop'ta kıyıya yakın yerde yan yatarak su almaya başlayan gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi. Tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Sinop'ta içerisindeki yolcuları ile denize açılan Kuzey Yıldızı adlı gezi teknesi, kıyıya yakın yerde yan yatmaya başladı. Su almaya başlayan teknedeki yolcular tahliye edilirken, teknenin kaptanı yardım çağrısında bulundu. Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tekneyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:35 Kaynak: DHA
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