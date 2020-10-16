Sinop'ta göreve yeni başlayan orman muhafaza görevlilerine eğitim verildi - Son Dakika

Sinop'ta göreve yeni başlayan orman muhafaza görevlilerine eğitim verildi

16.10.2020 17:55
Sinop'ta göreve yeni başlayan orman muhafaza görevlilerine eğitim verildi, System.String[]

Boyabat ve Durağan Orman İşletme müdürlüklerinde yeni göreve başlayan 21 orman işletme şefi ve 70 orman muhafaza memuruna eğitim semineri gerçekleştirildi.

Boyabat ve Durağan Orman İşletme müdürlüklerinde yeni göreve başlayan 21 orman işletme şefi ve 70 orman muhafaza memuruna eğitim semineri gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerin açılışında, göreve yeni başlayan orman işletme şefi ve orman muhafaza memurlarına başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğünün yangınların söndürülmesinde Akdeniz ülkeleri arasında birinci sırada olduğuna işaret eden Özkaya, "Müdürlüğümüz özverili ve planlı çalışmaları sonucunda Türkiye'nin orman varlığını artırmıştır. Orman alanlarının artırılmasında dünyada 4. sıradayız." ifadesini kullandı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün, Orman Genel Müdürlüğünün adeta lokomotifi konumunda bulunduğunu, bu nedenle yeni alınan sözleşmeli personelin ve araçların çoğunu bu bölgeye verdiklerini anlatan Özkaya, yeni göreve başlatılan personelin kurumun geleceği olduğunu, bundan dolayı çok iyi yetiştirilmeleri gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Mustafa Yurdaer tarafından mesleki bilgilendirme semineri verildi.

Ormanlara insanların rastgele girmelerinin yasak olduğunu vurgulayan Yurdaer, "Ormanlık alanlarda tanımadığınız kişiler gördüğünüzde ne amaçla bulunduklarını soracaksınız. Sizi dinlemeyen ya da karşılık veren kişileri güvenlik güçlerine bildireceksiniz. Ülkemize yurt dışından gelip bitki ve bitki tohumları toplayıp ülke dışına kaçırmak isteyen kötü niyetli insanların var olduğunu unutmayın." dedi.

Programa Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Boyabat Orman İşletme Müdürü Serkan Demir, Durağan Orman İşletme Müdürü Ziya Yazıcı de katıldı.

Mustafa Özkaya, Durağan, Boyabat, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta göreve yeni başlayan orman muhafaza görevlilerine eğitim verildi - Son Dakika

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