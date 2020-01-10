Sinop'ta gösteri ve yürüyüş güzergâhları belirlendi - Son Dakika
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Sinop'ta gösteri ve yürüyüş güzergâhları belirlendi

6 saat önce

Sinop il merkezinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları belirlendi.

Sinop'ta gösteri ve yürüyüş güzergâhları belirlendi, System.String[]

Sinop il merkezinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları belirlendi.


Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahının, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6.maddesine göre ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda yeniden belirlendiği bildirildi. Açıklamada, "İlimiz merkezinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen, 'kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak şekilde' kriterleri göz önünde bulundurularak toplanma yeri; Sinop Belediyesi Kamyon Garajı, Yürüyüş Güzergahı; Sinop Belediyesi Kamyon Garajından hareket edilerek, Hamsi Yolu Sokak, Kurtuluş Caddesi ve İskele Caddesi üzerinden, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı Önü olarak belirlenmiştir. Miting alanı ise Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı Önü olarak belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı. - SİNOP

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:58 Kaynak: İHA
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