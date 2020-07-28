Sinop'ta gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi - Son Dakika

Sinop'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde açık alanlarda valilik iznine bağlı tüm etkinliklerin yapılması 7 gün süreyle yasaklandı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresi ve öncesinde ilin tamamında vatandaş yoğunluğu oluşmasının beklendiği vurgulandı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren Kovid-19 salgınının bazı etkinlikler vasıtasıyla başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle Sinop il sınırları içinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında 28 Temmuz, 3 Ağustos tarihleri arasında 7 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi alanlarda miting, açık hava toplantıları, gösteri, yürüyüş, protesto eylemi, basın açıklaması, toplu karşılama ve uğurlama törenleri yapılması yasaklanmıştır" denildi. - SİNOP