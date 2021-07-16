Sinop'ta günübirlik konaklama yerlerine yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Denetimlerde işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, "İlerleyen günlerde denetimlerimiz sıklaştırılarak devam edecektir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbarlar kolluk birimlerimizce geciktirilmeden değerlendirilerek kanunlar kapsamında gereği yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla kent genelindeki günübirlik konaklama yerlerine yönelik denetimler yapıldığı vurgulandı.

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