Sinop'ta hac ve umre malzemeleri raflarda kaldı

Korona virüs nedeniyle Müslümanların en önemli ibadetlerinden biri olan hac vazifesinin yerine getirilememesi Sinop'ta hac malzemesi satıcılarını vurdu.

Bu yıl korona virüs nedeniyle Müslümanların en önemli ibadetlerinden biri olan hac farizasını yerine getirilememesi Sinop'ta hac malzemesi satıcılarını mağdur etti. Hac malzemesi satıcıları yaklaşık 9 aydır iş yapamadıklarını, bu durumun devam etmesi halinde çok zor durumda kalacaklarını ifade etti.

Satışlarının yüzde 80 düştüğünü ifade eden hac ve umre malzemesi satışı yapan esnaf Özkan Özmen, "Koronadan dolayı din turizminin kapatılmasıyla ne yazık ki ürünlerimiz dükkanda unutuldu. Tam olarak durma noktasındayız. Salgın sebebiyle her yerde alışveriş sekteye uğradı. Vatandaşlarımız ibadetlerine son derece bağlıydı. Bu durum hepimizi üzmüştür. Esnaf olarak pandemi sürecinden önce yaptığımız satışların yüzde 80'i durmuş durumda. Hac ve umre malzemesi alan müşterilerimiz şu anda yok. Yani zor durumdayız. Ramazan ayında camilere hocalara cübbe, sarık satardık, bu yıl hiç satışımız olmadı çünkü camilerde teravi namazı kılınmadı. Şu anda seccade, tespih alanlar sadece çeyizlik olarak alıyorlar. İnşallah bu korona virus belası hemen biter de biz de eski işimize kavuşuruz" dedi. - SİNOP