Sinop'ta hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
1 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:11 Kaynak: AA
'un Boyabat
ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Boyabat ilçesinden Sinop kent merkezi yönüne giden Barış Gülşen'in (41) kullandığı 34 HU 1454 plakalı hafif ticari araç, Maruf köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Selma
, çocukları Atıf, Burcu ve Kübra Gülşen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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