Son Dakika Haberleri: Sinop'ta hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sinop'ta hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Sinop'ta hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Sinop'ta hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Sinop'ta hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
Sinop'tan Samsun yönüne giden Kerim Sarısoy idaresindeki 57 FB 715 plakalı hafif ticari araç, Yaykıl mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazada, araçta bulunan Kebire Şensoy olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile Erdem ve Kerem Sarısoy sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan Şensoy'un cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Samsun, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT çalışanlarına Karlov suikastı operasyonu! Gözaltılar var Japonya'daki animasyon stüdyosunda çıkan yangında 12 kişi öldü Tamer Karadağlı, "Ölümün motor sevdasından olacak" yorumunu yapan takipçisine kızdı Annesinin çöpe attığı bebek kimsesizler mezarlığına defnedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:43:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]