Son Dakika Haberleri: Sinop'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Sinop'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

1 saat önce

Sinop'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sinop'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]
Sinop'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Orhan Özdemir'in kullandığı 34 GC 9917 plakalı hafif ticari araç, Erfelek ilçesi Kurcalı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Yılmaz Demir idaresindeki 34 LHB 16 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Sinop-Erfelek kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Orhan Özdemir, Erfelek, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:22 Kaynak: AA
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