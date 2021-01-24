Sinop'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Sinop'ta aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
D.K'nin kullandığı 57 AAS 777 plakalı hafif ticari araç, Sinop- Gerze kara yolunun Yaykıl mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Çavdar'a çarptı.
Ağır yaralanan Çavdar, olay yerinde, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Çavdar'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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