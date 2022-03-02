Sinop'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

02.03.2022 14:05
Sinop'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Sinop'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandıSamsun'dan Sinop yönüne giden B.A'nın kullandığı 57 FB 336 plakalı hafif ticari araç, Yaykıl mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Sinop'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Samsun'dan Sinop yönüne giden B.A'nın kullandığı 57 FB 336 plakalı hafif ticari araç, Yaykıl mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek devrilen aracın sürücüsü ile yanındaki E.A. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tragger, Samsun, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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