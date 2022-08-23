Sinop'ta dükkanın kurşunlanması kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta dükkanın kurşunlanması kamerada

23.08.2022 17:15

SİNOP'ta, hafif ticari araçtan dükkana yönelik tabancayla peş peşe ateş açılırken, bu anlar güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

SİNOP'ta, hafif ticari araçtan dükkana yönelik tabancayla peş peşe ateş açılırken, bu anlar güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Ordu köyü mevkisinde meydana geldi. Hafif ticari araçtan, Fatih Ş.'nin inşaat malzemeleri sattığı dükkanına, tabanca ile peş peşe ateş açıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, dükkana 12 merminin isabet ettiğini belirledi. Polis, araçla kaçan şüpheli ya da şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.


YORUMLAR
500
Ordu'da silahla yaralama olayına karışan 2 zanlı tutuklandı Ordu'da silahla yaralama olayına karışan 2 zanlı tutuklandı Ordu'da uyuşturucuya geçit yok Ordu'da uyuşturucuya geçit yok Ordu'da silahla yaralama şüphelileri yakalandı Ordu'da silahla yaralama şüphelileri yakalandı
Kaynak: DHA

Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta dükkanın kurşunlanması kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
21:09 Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
21:03 4 bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:35 Su kayağı yapan kadınların fotoğrafını çekerken yakalandılar! O şahıslar kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 23:38:31. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta dükkanın kurşunlanması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement