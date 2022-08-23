Olay, saat 16.00 sıralarında, Ordu köyü mevkisinde meydana geldi. Hafif ticari araçtan, Fatih Ş.'nin inşaat malzemeleri sattığı dükkanına, tabanca ile peş peşe ateş açıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, dükkana 12 merminin isabet ettiğini belirledi. Polis, araçla kaçan şüpheli ya da şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta dükkanın kurşunlanması kamerada - Son Dakika

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