Sinop'ta hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

10.03.2022 14:05
Sinop'ta hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Sinop'ta, hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Sinop'ta, hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan fiziki takip sonucunda, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Suç Araştırma Timi, Jandarma, JASAT, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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