Sinop'ta haklarında 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Sinop'ta düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Yürütülen fiziki takip sonucunda Erfelek ilçesinde, haklarında, işledikleri farklı suçlardan 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, bulundukları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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