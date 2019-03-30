Sinop'ta Halatın Çarptığı Balıkçı Öldü
1 saat önce
Sinop'ta, teknede çalıştığı sırada kopan halatın çarptığı balıkçı yaşamını yitirdi.
Sinop
'ta, teknede çalıştığı sırada kopan halatın çarptığı balıkçı yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Akliman
mevkisi açıklarında avlanan Alkan B'ye ait balıkçı teknesinde halat koptu.
Kopan halatın çarptığı balıkçılardan İbrahim Kalay ağır yaralandı.
Yardım çağrısı üzerine tekneye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerince kıyıya getirilen Kalay, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk
Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:36 Kaynak: AA
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