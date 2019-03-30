Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Halatın Çarptığı Balıkçı Öldü

Sinop'ta Halatın Çarptığı Balıkçı Öldü

1 saat önce

Sinop'ta, teknede çalıştığı sırada kopan halatın çarptığı balıkçı yaşamını yitirdi.

Sinop'ta Halatın Çarptığı Balıkçı Öldü, System.String[]
Sinop'ta, teknede çalıştığı sırada kopan halatın çarptığı balıkçı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Akliman mevkisi açıklarında avlanan Alkan B'ye ait balıkçı teknesinde halat koptu.

Kopan halatın çarptığı balıkçılardan İbrahim Kalay ağır yaralandı.

Yardım çağrısı üzerine tekneye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya getirilen Kalay, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:36 Kaynak: AA

Akliman, Sinop, Güncel
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