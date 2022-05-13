Sinop'ta hareket halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta hareket halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

13.05.2022 19:55
Sinop'ta hareket halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Adnan Menderes Bulvarı'nda Seçkin Huy'un kullandığı 60 AAT 658 plakalı otomobilin motor bölümünden seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

Aracını yol kenarına park eden Huy, motor kaputunu açınca alevler çıktığını gördü. Yangını söndüremeyen Huy, itfaiyeden yardım istedi.

Polisin çevrede güvenlik önlemleri alıp trafiği durdurmasının ardından itfaiye yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

YORUMLAR
500
BAĞCILAR'DA YANGIN havadan görüntü BAĞCILAR'DA YANGIN havadan görüntü Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Otomobil, İtfaiye, Yangın, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta hareket halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:01:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta hareket halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement