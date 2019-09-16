Son Dakika Haberleri: Sinop'ta harf inkılabı'nın 91'inci yılı coşkusu
Son Dakika Güncel Haber

Sinop'ta harf inkılabı'nın 91'inci yılı coşkusu

48 dakika önce

SİNOP'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyareti ve Harf İnkılabı'nın 91'inci yıl dönümü, düzenlenen etkinlik ve törenlerle kutlandı.

Sinop'ta harf inkılabı'nın 91'inci yılı coşkusu, System.String[]
SİNOP'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyareti ve Harf İnkılabı'nın 91'inci yıl dönümü, düzenlenen etkinlik ve törenlerle kutlandı. Kutlamalarda, Atatürk'ün Sinop'ta kara tahta önünde ders verişinin canlandırılması ilgi odağı oldu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyareti ve Harf İnkılabı'nın uygulanışının 91'inci yıl dönümü etkinlikleri, İskele Meydanı'nda halk oyunları ile başladı. Atatürk'e saygı yürüyüşü ile devam eden etkinliklerde, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, kent semalarında gösteri uçuşu yaptı. Kent sakinleri, ilgiyle izlediği gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nce, etkinlikler kapsamında resim sergisi açılışı gerçekleştirildi. Gösteri uçuşunun ardından özel makyajla Atatürk'e benzetilen tiyatrocu, Atatürk'ün 15 Eylül 1928 yılında Sinop'ta çekilen kara tahta başındaki fotoğrafı canlandırıldı. Atatürk'ün Sinop'ta kara tahta önünde ders verişinin canlandırılması, etkinliğe katılanların ilgi odağı oldu. Etkinlikler, Grup Gündoğarken konseriyle son buldu.


Mustafa Kemal Atatürk, Eylül, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Af talebi kabul edilen Aylin Nazlıaka'dan ilk açıklama: Bu süreçte zaten partimden hiç kopmamıştım
Haftalık burç yorumları 16-22 Eylül: Burçları bu hafta neler bekliyor? Ünlü isimler, dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay için tek yürek oldu Beğendiği aracı kontrol eden vatandaş, bir anda yola savruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:04:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta harf inkılabı'nın 91'inci yılı coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]