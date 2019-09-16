Sinop'ta harf inkılabı'nın 91'inci yılı coşkusu

Sinop'ta Harf İnkılabı'nın 91'inci yılı coşkusu

Sinop'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyareti ve Harf İnkılabı'nın 91'inci yıldönümü, düzenlenen anma etkinliği ve törenlerle kutlandı. Kutlamalarda, Atatürk'ün Sinop'ta kara tahta önünde ders verişinin canlandırılması ilgi odağı oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyareti ve Harf İnkılabı'nın uygulanışının 91'inci yıldönümü anma etkinlikleri, İskele Meydanı'nda halk oyunları ile başladı. Atatürk'e saygı yürüyüşü ile devam eden etkinliklerde, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, kent semalarında gösteri uçuşu yaptı. Kent sakinleri, ilgiyle izlediği gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nce, etkinlikler kapsamında resim sergisi açılışı gerçekleştirildi. Gösteri uçuşunun ardından özel makyajla Atatürk'e benzetilen tiyatrocu, Atatürk'ün 15 Eylül 1928 yılında Sinop'ta çekilen kara tahta başındaki fotoğrafı canlandırıldı. Atatürk'ün Sinop'ta kara tahta önünde ders verişinin canlandırılması, etkinliğe katılanların ilgi odağı oldu.

Etkinlikler, Grup Gün Doğarken konseriyle son buldu.