Sinop'ta Havalimanı bölgesine yıldırım düştü - Son Dakika

Sinop'ta öğlen saatlerinde havalimanı mevkisine yıldırım düştü. Düşen yıldırım bölgede elektrik arızalarına neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Sinop Havalimanı yanında bulunan Sinop Üniversitesine bağlı Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezinin (SUBİTAM) bahçesindeki bir ağaca yıldırım düştü. Bir anda alev topu gördüklerini ifade eden üniversite çalışanları, binada lokal elektrik arızaları yaşadıklarını belirtti.



Yıldırım düşmesinin ardından Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, bölgede incelemelerde bulundu. Havalimanındaki Sinop- İstanbul uçağının halen kalkamadığı belirtildi.



Valilik konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. - SİNOP