Sinop'ta 'Hayat Boyu Öğrenme" yürüyüşü - Son Dakika

Sinop Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı usta öğreticiler ve kursiyerlerin yer aldığı etkinliğe Sinop protokolü de katıldı. Sabah saatlerinde Hamsi Yolu'nda başlayan yürüyüş Atatürk Anıtı'nda son buldu. Yürüyüşte bando takımından çıkan ezgiler Sinop sokaklarına yayıldı. Hayat boyu öğrenme konusuna dikkat çekildi.

İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden "Üçüncü doza ihtiyaç var mı?" sorusuna yanıt

Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor