Sinop'ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sinop'ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi

09.04.2022 15:29
Sinop'ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Sarmaşık köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle 1 ev yıkıldı, 5 ev de kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Sarmaşık köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle 1 ev yıkıldı, 5 ev de kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Sarmaşık köyü Çolakoğlu mahallesinde heyelan meydana geldi. Mahalle sakinlerinin beyanına göre, bir süredir arazilerde derin yarıklar oluştuğu belirtilirken, meydana gelen heyelan nedeniyle 1 ev yıkıldı, 5 ev de hasar gördü. Bölgede yolların bazı kısımlarında da çökme yaşandı.

Köy Muhtarı Dursun Demiral, yaptığı açıklamada, "Çolakoğlu mahallemizde hemen hemen yarısında heyelan hadisesi yaşandı. 1 ev yıkıldı, 5 ev de hasar almış durumda. Mahallenin altından dere geçiyor, dereden itibaren yaklaşık 500 metrelik alanda toprak kayması yaşandı. Kendi evimin yanında yaptırmış olduğum evde de hafif çatlaklıklar var. Devletimizden hasar gören evler için destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekiplerince hadisenin yaşandığı bölgede inceleme yapıldı.

Sinop'ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi
Sinop'ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi
Sinop'ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi
Sinop'ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi
Sinop'ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi
Sinop'ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi

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Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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