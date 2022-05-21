Sinop'ta heyelan: 2 ev ve 1 samanlıkta zarar oluştu - Son Dakika
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Sinop'ta heyelan: 2 ev ve 1 samanlıkta zarar oluştu

21.05.2022 13:22

Sinop'ta heyelan: 2 ev ve 1 samanlıkta zarar oluştu Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev ve 1 samanlık zarar gördü, ilçe su şebekesini besleyen ana isale hattı koptu, eski grup yolunun bir bölümü göçtü.

Sinop'ta heyelan: 2 ev ve 1 samanlıkta zarar oluştu

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev ve 1 samanlık zarar gördü, ilçe su şebekesini besleyen ana isale hattı koptu, eski grup yolunun bir bölümü göçtü.

İlçeye bağlı Hamamlı Köyü Çayırlar Mahallesi eski Yeşiloba grup yolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle 1 samanlık yıkılırken, Muhammet Özcan ve Haşim Özcan'a ait evlerde hasar oluştu. Eski Yeşiloba Köyü grup yolu üzerinde bulunan Madan Gönü yol ayrımı yakınındaki ilçe şebekesini besleyen ana ishale hattında ise kopma yaşandı. Kopma nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yaşandı. Türkeli Belediyesi, isale hattında yaşanan sorunun çözümü için harekete geçerek, gün içerisinde suyun tekrar verileceğini duyurdu.

Heyelanın ardından İlçe Özel İdaresi Müdürü Cengiz Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan olay yerine gelerek incelemede bulundular.

Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan yaptığı açıklamada, "Türkeli ana şebekemizden isale hattımızda Hamamlı köyü Çayırlar Mahallesi'nde bir patlak meydana geldi. Aynı zamanda Çayırlar Mahallemizde iki adet kullanılmayan ağaç evde de hasar oluştu. Ekip arkadaşlarımız gerekli çalışmalara başladılar. Şu anda beraber olay mahallindeyiz. Şu an ilçemizde ana hattımızda meydana gelen arızadan dolayı su veremiyoruz. Ama hızlı şekilde çalışıp ilçemizin öncelikli su ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Heyelandan dolayı yolda da hasar meydana geldi. Az önce İlçe Özel İdaresi Müdürü Cengiz Özcan ile birlikteydik. Kendileri de Özel İdare bünyesinde burada kısa süre içinde çalışma başlatacaklar. Yolumuzu da inşallah açık hale getireceğiz. Vatandaşlarımıza ait evlerde meydana gelen zararların karşılanması adına da mühendis arkadaşlarımız incelemelerini sürdürüyorlar" dedi.

Sinop'ta heyelan: 2 ev ve 1 samanlıkta zarar oluştu
Sinop'ta heyelan: 2 ev ve 1 samanlıkta zarar oluştu
Sinop'ta heyelan: 2 ev ve 1 samanlıkta zarar oluştu
Sinop'ta heyelan: 2 ev ve 1 samanlıkta zarar oluştu
Sinop'ta heyelan: 2 ev ve 1 samanlıkta zarar oluştu
Sinop'ta heyelan: 2 ev ve 1 samanlıkta zarar oluştu
Sinop'ta heyelan: 2 ev ve 1 samanlıkta zarar oluştu
Sinop'ta heyelan: 2 ev ve 1 samanlıkta zarar oluştu
Sinop'ta heyelan: 2 ev ve 1 samanlıkta zarar oluştu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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