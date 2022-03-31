Sinop'ta heyelan: 5 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sinop'ta heyelan: 5 ev kullanılamaz hale geldi

31.03.2022 14:30

Sinop'ta heyelan: 5 ev kullanılamaz hale geldi Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köyde, son 40 yılın en büyük heyelan hadisesi yaşandı.

Sinop'ta heyelan: 5 ev kullanılamaz hale geldi

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köyde, son 40 yılın en büyük heyelan hadisesi yaşandı. 5 evin kullanılamaz hale geldiği heyelan nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

İlçeye bağlı Kaldırayak köyünde yaşayan vatandaşlar, meydana gelen heyelan nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Heyelanın devam ettiğini belirterek şuana kadar 5 evin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen köy sakinleri daha fazla evin hasar görmemesi için yetkililerden yardım istiyor.

Köy sakinleri, "En son 40 yıl önce böyle bir hadise yaşandı. O zaman yaşanan heyelanda da bu kadar hasar olmadı. Şuanda 5 ev kullanılamaz halde. Evde yaşayanlar da ilçe merkezindeki yakınlarının evine yerleştiler. Bizim ev de dahil bazı evlerin temeli oynama başladı. Daha çok geç olmadan yardım istiyoruz, gereken önlemin alınmasını istiyoruz. Yoksa birçok ailenin yuvası yıkılacak" dedi.

Sinop'ta heyelan: 5 ev kullanılamaz hale geldi
Sinop'ta heyelan: 5 ev kullanılamaz hale geldi
Sinop'ta heyelan: 5 ev kullanılamaz hale geldi
Sinop'ta heyelan: 5 ev kullanılamaz hale geldi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta heyelan: 5 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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