Sinop'ta heyelan kentte su kesintisine neden oldu - Son Dakika

Sinop'ta küçük çapta meydana gelen heyelan kente su akışının sağlandığı ana isale hattına zarar verdi.
Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle kente bir süre su verilemediği belirtildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak kayması sebebiyle oluşan arızanın giderildiği ifade edilen açıklamada, "Gece boyu süren çalışmaların ardından kentimize su akışı tekrar sağlanmıştır. Arızanın meydana geldiği bölgede ekiplerimizce gerekli önlemler alınarak vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmiştir." denildi.
Kaynak: AA
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