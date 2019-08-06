Sinop'ta Hint keneviri operasyonu
3 saat önce
Sinop'un Ayancık ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:15 Kaynak: AA
'un Ayancık
ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesinde bir köyde Hint keneviri ekimi yapıldığını tespit edildi.
Ekiplerce köydeki bir tarlada yapılan aramalarda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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