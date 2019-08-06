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Sinop'ta Hint keneviri operasyonu

3 saat önce

Sinop'un Ayancık ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sinop'ta Hint keneviri operasyonu, System.String[]
Sinop'un Ayancık ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesinde bir köyde Hint keneviri ekimi yapıldığını tespit edildi.
Ekiplerce köydeki bir tarlada yapılan aramalarda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Ayancık, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:15 Kaynak: AA
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