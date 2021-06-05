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Sinop'ta hoşgörü ve sevgi iklimi fotoğrafı - Son Dakika

Sinop'ta hoşgörü ve sevgi iklimi fotoğrafı

05.06.2021 09:57
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SİNOP (İHA) – Türkiye'de siyasi rakip kavgaları ve siyaset bürokrasi çekişmelerine sıkça rastlanabiliyor.

SİNOP (İHA) – Türkiye'de siyasi rakip kavgaları ve siyaset bürokrasi çekişmelerine sıkça rastlanabiliyor. Şehri ileri götürmek için birlikte sıkılması gereken yumruklar bazen birbirine yöneliyor. Buna karşın Sinop'ta daha çok hoşgörü ve sevgi iklimi hakim. Sinop siyaseti ve bürokrasisi her fırsatta bu fotoğrafı veriyor. Sevgi evinde kalan çocuklar için bir araya gelinen etkinlikte de yine öyle oldu.

Sinop'ta Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar protokol üyeleri ile halı sahada buluştu. Çocuklar ve protokol üyeleri kurulan karışık takımlarda maç yaptı. AK Parti İl Başkanı ile Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı aynı takımda ter attı. Vali ve İYİ Parti İl Başkanı diğer takımda paslaştı. Dostluğun kazandığı maçta en sonunda hepsi bir karede yer aldı.

Gönüller çocuklar için birlikte attı

Etkinlik Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yanında bulunan halı sahada gerçekleştirildi. Protokol üyeleri çocuklarla birlikte futbol oynadı. Çekişmelerle değil futbol için mavi ve turuncu takım olarak ikiye bölündüler. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve İyi Parti Sinop İl Başkanı Yılmaz Şanlan turuncu takımda, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve bir oyuncak firması yetkilisi mavi takımda yer aldı. Renkli görüntülere ve mücadelelere sahne olan karşılaşma 5-5 berabere tamamlandı. Çocuklar için unutulmaz bir anı oldu.

Özlenen kare

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yine benzer anlar yaşanmış ve durum 'özlenen kare' olarak yorumlanmıştı. Sinop'ta iktidar ve muhalefet milletvekili ile iktidarın il başkanı ve CHP'li belediye başkanı valilik makamında bir araya gelmiş Sinop'ta yürütülen projeler konuşulmuştu. AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun Vali Karaömeroğlu'nun makamında bir araya gelmiş, Sinop'ta yapılan çalışmalar, yatırımlar ve Şehir Meydanı Projesi hakkında istişarelerde bulunulmuştu.

Uyum meyve verdi

O gün yakalan diyalog görünen o ki devam etti. Bu yılın Ocak ayında siyaset ve bürokrasi arasındaki uyumun ilk meyvesi Orman Bölge Müdürlüğü'nün Sinop'a tekrar kazandırılması oldu. Kentin uzun süredir ihtiyacı olan ve son dönemde yakalanan uyum sayesinde başta Meydan Projesi, Çevre Yolu ile kentsel dönüşüm gibi birçok proje hız kazandı.

Kent için bir aradalar

Süreç içinde siyasi parti il başkanlarından da uyum içinde kareler yansıdı. AK Parti, CHP ve İYİ Parti İl Başkanları'nın geçmiş ayalardaki Sinop için buluşması kamuoyunda takdirle karşılandı. AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, CHP İl Başkanı İnan Savaş Yüksel ve İYİ Parti İl Başkanı Yılmaz Şanlan, yemekte bir araya gelmiş, kentte yapılacak hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunmuştu.

Çocuklar için halı sahada yapılan buluşmada yine bu fotoğrafları hatırlattı. Fotoğraflar Sinop'ta hoşgörü ve sevgi ikliminin yansıması olarak görüldü. - SİNOP

Sinop'ta hoşgörü ve sevgi iklimi fotoğrafı
Sinop'ta hoşgörü ve sevgi iklimi fotoğrafı
Sinop'ta hoşgörü ve sevgi iklimi fotoğrafı
Sinop'ta hoşgörü ve sevgi iklimi fotoğrafı
Sinop'ta hoşgörü ve sevgi iklimi fotoğrafı
Sinop'ta hoşgörü ve sevgi iklimi fotoğrafı
Sinop'ta hoşgörü ve sevgi iklimi fotoğrafı

İYİ Parti, AK Parti, Siyaset, Sinop, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sinop'ta hoşgörü ve sevgi iklimi fotoğrafı - Son Dakika


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