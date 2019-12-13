Sinop'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika

Sinop'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı

6 saat önce

Sinop Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Sinop'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı, System.String[]

Sinop Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.


24 ekip ve 138 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 74 kahvehane, 19 tekel büfesi, 5 alkollü iş yeri, 3 iddia ve ganyan bayisi, 31 internet kafe ve oyun salonu, 41 park, bahçe ve metruk bina denetlendi.


Çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi yakalanırken, 2 iş yeri sahibi ve bir kişiye idari işlem uygulandı.


186 servis aracının da denetlendiği uygulamada, 5 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3 araç ise trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Sinop, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tefecilere 'hanımağa' operasyonu
Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj

Son Dakika Haberleri
19:39 Hatay, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı - Son Dakika
19:38 Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildi - Son Dakika
19:38 Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
19:36 Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika
19:36 OKA, Çorum'da 9 milyon 332 bin liralık yatırımı destekleyecek - Son Dakika
19:08 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:40:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]