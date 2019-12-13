Sinop'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika

Sinop Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.



24 ekip ve 138 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 74 kahvehane, 19 tekel büfesi, 5 alkollü iş yeri, 3 iddia ve ganyan bayisi, 31 internet kafe ve oyun salonu, 41 park, bahçe ve metruk bina denetlendi.



Çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi yakalanırken, 2 iş yeri sahibi ve bir kişiye idari işlem uygulandı.



186 servis aracının da denetlendiği uygulamada, 5 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3 araç ise trafikten men edildi.