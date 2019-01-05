Sinop'ta İcazet Töreni Düzenlendi

Sinop
'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 18 öğrenci, törenle belgelerini aldı.
İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursundan mezun olan 18 hafız için Alaaddin Camisi'nde icazet töreni gerçekleştirildi.
Tören, İstanbul Fatih
Camisi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Ankara
Hacı Bayram-ı Veli Camisi İmam Hatibi Yusuf Koçan tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, burada yaptığı konuşmada, icazet alan hafızları ve ailelerini tebrik etti.
Sinop merkezde 18 yıldır hafız yetişmediğini belirten İşliyen, "18 yıl sonra kentte yeniden hafız yetiştirilmesinin anlam ve önemi oldukça büyük. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, özellikle kendilerini bu işe adayan gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Milletimize, ülkemize, vatanımıza hayırlı hizmetler yapmalarını temenni ediyorum." dedi.
İl Müftüsü Hayri Çelik ise müftülük olarak 18 yıl sonra 18 hafız yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.
Öğrencilere icazet belgeleri ile çeşitli hediyelerin verildiği törene Vali Köksal Şakalar, Sinop Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Samsun
Müftüsü Veysel Çakı
ile vatandaşlar katıldı.