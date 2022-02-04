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Sinop'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Sinop'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı

04.02.2022 13:40
Sinop'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Sinop'un Durağan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sinop'un Durağan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İbrahim K. ve amcası Şerafettin K. ile Tuncay D, tabancayla vuruldu. Yaralılar, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İbrahim K. ve Şerafettin K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuncay D. ise ilk müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sinop'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı
Sinop'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı
Sinop'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı

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Devlet Hastanesi, Yeşilyurt, Sinop, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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