Sinop'ta iki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta iki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Sinop'ta iki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Sinop'ta İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop'ta iki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Sinop'ta İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli bir aracın kontrolü sırasında araç sürücüsünün aranması olduğunun belirlendiği belirtildi. Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile tabanca fişeği ele geçirildiği, olayla ilgili 1 kişinin tutuklanarak adli işlem başlatıldığı kaydedildi.


Sinop'un Gerze ilçesinde yapılan narkotik madde kaçakçılığı operasyonunda ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada bin 50 gram kubar esrar ele geçirdi. Şahsın evinde yapılan aramada ise 1 adet kuru sıkı tabanca ve 26 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak, adli işlem başlatıldı. - SİNOP

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:37 Kaynak: İHA
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