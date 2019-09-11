Son Dakika Haberleri: Sinop'ta iki çocuk annesi kadının öldüğü silahlı kavga
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Sinop'ta iki çocuk annesi kadının öldüğü silahlı kavga

58 dakika önce

Sinop'ta, iki çocuk annesi kadının öldüğü silahlı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta iki çocuk annesi kadının öldüğü silahlı kavga, System.String[]

Sinop'ta, iki çocuk annesi kadının öldüğü silahlı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.


Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.


Sinop'ta 4 Eylül'de iki kişi arasında yaşanan silahlı kavga sırasında iki çocuk annesi Gülşah Karaduman vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybetmiş, biri çocuk 6 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan Görkem C. tutuklanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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