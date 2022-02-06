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Sinop'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Sinop'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

06.02.2022 15:19
Sinop'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bağlar Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi.

Burada taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 8 kişi çeşitli şekilde yaralandı.

Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Bu arada emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahalle ile hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin de ilçeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaşanan olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen failler gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.???????

Olayla ilgili gizlilik ve yayın yasağı getirildi

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gizlilik ve yayın yasağı kararı alındı.

Sinop'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sinop'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Devlet Hastanesi, Boyabat, Sinop, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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