Son Dakika Haberleri: Sinop'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
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Sinop'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı

8 saat önce

Sinop'ta meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Sinop'ta meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay saat 00: 00 sıralarında Aşıklar Caddesi'nde meydana geldi. İki taraf arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sonucu G.K, Ş.S.Ş, E.A., B.Ö., T.S., F.C.Ş. ve G.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülşah Karaduman'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

kavga, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:01 Kaynak: İHA
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