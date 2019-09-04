Son Dakika Haberleri: Sinop'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 7 yaralı
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Sinop'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 7 yaralı

9 saat önce

Sinop'ta meydana gelen silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 7 yaralı, System.String[]

Sinop'ta meydana gelen silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay saat 00: 00 sıralarında Aşıklar Caddesi'nde meydana geldi. İki taraf arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sonucu G.K, Ş.S.Ş, E.A., B.Ö., T.S., F.C.Ş. ve G.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Ayrıca yaralılardan G.K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olayın ardından olay yerinde Emniyet Müdürü ve savcı incelemelerde bulundu. - SİNOP

Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
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