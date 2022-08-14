Sinop'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

14.08.2022 11:21
Sinop'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Sinop'ta iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde iki iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bir süre takibin ardından adresleri belirlenen 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ve para ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
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