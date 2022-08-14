Sinop'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Sinop'ta iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde iki iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bir süre takibin ardından adresleri belirlenen 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ve para ele geçirildi.
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