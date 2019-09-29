Son Dakika Haberleri: Sinop'ta iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı
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Sinop'ta iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Sinop-Boyabat yolu Üzümlü mevkisinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Sinop'tan Boyabat istikametine gitmekte olan Ferhat Çınar yönetimindeki 57 DU 668 plakalı kamyona yine aynı istikamette giden Nihat Poyraz Ündeyici idaresindeki 37 BG 122 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kazada yaralanan Nihat Poyraz Ündeyici, olay yerine sevk edilen ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:36 Kaynak: İHA
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