Sinop'ta İki Minibüs Çarpıştı: 13 Yaralı

Sinop
'ta iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Kent merkezinden Gerze
ilçesine giden fabrika işçilerini taşıyan Savaş Dağlı idaresindeki 57 S 4016 plakalı minibüs, Yaykıl mevkisinde Veysel Gökçür'ün kullandığı 34 ND 6965 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Hülya Dağlı, Recep ve Tarık Subaşı
, Eda Çirnaz, Hakan, Metin ve Halise Şahin, Ümmühan Demir, Ufuk Kırgöz, Handan Mutlu ve Samet Kaba, Sinop ve Gerze'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.