Sinop'ta iki ölü yunus kıyıya vurdu - Son Dakika
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Sinop'ta iki ölü yunus kıyıya vurdu

18.04.2022 16:13
Sinop'ta iki ölü yunus kıyıya vurdu

Sinop'ta kıyıya vurmuş iki ölü yunus bulundu.

Sinop'ta kıyıya vurmuş iki ölü yunus bulundu.

Kentin Akliman sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde iki ölü yunus gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri ile Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, yunusların ölüm nedenlerine ilişkin inceleme yaptı.

Daha sonra belediye ekipleri tarafından bulundukları yerden kaldırılan iki yunusun, belirlenen alanlara gömüleceği öğrenildi.

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Sinop Üniversitesi, Akliman, Sinop, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta iki ölü yunus kıyıya vurdu - Son Dakika


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