Sinop'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
1 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sinop
'un Boyabat
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Fehmi Boylu'nun kullandığı 34 YK 7366 plakalı otomobil, Boyabat- Saraydüzü
kara yolu Muratlı
köyü mevkisinde karşı yönden gelen Sabri Uzun idaresindeki 34 ZK 0138 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Gülsel Uzun, Yusuf ve Ramazan Çelik
yaralandı.
Sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fehmi Boylu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:50 Kaynak: AA
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