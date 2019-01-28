Son Dakika Haberleri: Sinop'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sinop'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Fehmi Boylu'nun kullandığı 34 YK 7366 plakalı otomobil, Boyabat- Saraydüzü kara yolu Muratlı köyü mevkisinde karşı yönden gelen Sabri Uzun idaresindeki 34 ZK 0138 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Gülsel Uzun, Yusuf ve Ramazan Çelik yaralandı.

Sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fehmi Boylu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:50 Kaynak: AA

Boyabat, Sinop, Güncel
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