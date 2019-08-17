Son Dakika Haberleri: Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

56 dakika önce

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevat Karadeniz'in kullandığı 59 PF 721 plakalı otomobil, Durağan ilçesi Green Park mevkisinde karşı yönden gelen sürücü ve plakası belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Karadeniz olay yerinde yaşamını yitirdi, aynı araçta bulunan Hatice, Muhammed Enes ve Ramazan Karadeniz, Fadime Ergişi ile diğer otomobildeki iki kişi daha yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat ve Durağan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Karadeniz'in cenazesi ise otopsi için Durağan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Karadeniz, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:07 Kaynak: AA
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