Son Dakika Haberleri: Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferdi Yılmaz'ın (38) kullandığı 34 YK 3875 plakalı otomobil, Üzümlü köyü mevkisinde Şükrü Kızılaslan'ın idaresindeki 60 RG 569 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boyabat, Üzümlü, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:06 Kaynak: AA
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